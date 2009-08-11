امیر مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: به دنبال اظهاراتی که آقای اولیایی، مدیرعامل باشگاه پاس نسبت به تیم استیل آذین داشتند، دو شکایت از سوی باشگاه ما در این رابطه تسلیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد.

"آیا مدیرعامل باشگاه استیل آذین این موضوع را تا انتها پیگیری می کند یا اینکه پس از طرح شکایت در کمیته انضباطی از احقاق حقوق خود منصرف می شود؟"، مهریزی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: اگر امیر مهریزی از مدیرعامل پاس شکایت کرده است که تا پایان موضوع شکایت از وی را دنبال می کند. من مشکل خاصی با مدیرعامل پاس ندارم اما هر شخصی که علیه مجموعه‌ای که من مسئولیت آن را برعهده دارم موردی را مطرح کند، قاطعانه با او برخورد می کنم.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین در قبال جریمه 155 میلیون تومانی محمد غلامی، مهاجم تیم فوتبال این باشگاه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: این رایی است که از سوی کمیته انضباطی برای غلامی که بازیکن تیم استیل آذین است صادر شده و مربوط به ما نمی شود. با این حال هر کمکی که لازم باشد به غلامی می کنیم تا مشکش برطرف شود. از معاونت حقوقی باشگاه نیز نخواسته‌ام نسبت به رای صادره از سوی کمیته انضباطی اعتراض کند.

مهریزی با تاکید بر این موضوع که کاویانپور مشکلی برای همراهی استیل آذین در دیدار با صبای قم نخواهد داشت، در خصوص درخواست باشگاه متبوعش از سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برای تعویق این بازی به روز شنبه 24 مردادماه گفت: ما از فدراسیون فوتبال خواهش کردیم اگر امکان دارد با توجه به حضور حسین کعبی و فریدون زندی در اردوی تیم ملی بازی‌مان مقابل صبای قم را 24 ساعت به تعویق بیاندازند. اگر به این خواسته ترتیب اثر دادند خوشحال می شویم در غیر این صورت به رای فدراسیون فوتبال احترام گذاشته و خود را تابع فدراسیون و سازمان لیگ می دانیم.

وی در خصوص اجاره زمین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از سوی باشگاه استیل آذین گفت: ما زمین چمن ورزشگاه کارگران را برای برگزاری تمرینات خود اجاره کرده‌ایم اما به خاطر اینکه زمین هنوز بصورت کامل آماده نشده است نمی توانیم تا 3 هفته در این ورزشگاه تمرین کنیم.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: ما زمین تمرین باشگاه پرسپولیس را نمی خواهیم و فقط به دنبال زمینی هستیم که طی 3 هفته پیش رو تیم در آن تمرین کند. ما زمین تمرین پرسپولیس را نمی خواهیم و قصد نداریم در جایی تمرین کنیم که پرسپولیس تمرین می کرده است.