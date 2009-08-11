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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

آذروش خبر داد:

احداث بزرگترین پایانه مسافربری خاورمیانه در تهران/ ایجاد اتاق کودک و مادر در پایانه‌ها

احداث بزرگترین پایانه مسافربری خاورمیانه در تهران/ ایجاد اتاق کودک و مادر در پایانه‌ها

مدیر عامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران گفت: بزرگترین پایانه مسافربری خاورمیانه در شرق تهران احداث خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله آذروش سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه سالانه 70 میلیون نفر در مجموع پایانه ها تردد می کنند، افزود: همچنین پایانه غرب و جنوب تهران روزانه پذیرای 100 هزار مسافر است که به آنان خدمات ارائه می دهد.

وی از تجهیز پایانه ها به فیبر نوری برای اولین بار در کشور خبر داد و تاکید کرد: با راه اندازی سیستم فروش بلیط به صورت الکترونیکی بسیاری از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت برطرف شده است.

 مدیر عامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران به راه اندازی اتاق کودک و مادر در پایانه ها اشاره کرد و گفت: این اتاقها را برای استفاده مادران تجهیز کرده ایم. ایجاد پایانه نشاط و محل بازی برای کودکان، احداث نمازخانه در پایانه‌ها و همچنین افزایش 60 درصدی فضای سبز در پایانه ها از جمله اقداماتی است که انجام شده است.

آذروش در مورد احداث بزرگترین پایانه خاورمیانه در شرق تهران افزود: به دنبال سرمایه‌گذار و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به اینکه این پایانه در شرق تهران امکان سرویس دهی روزانه 100 تا 150 هزار مسافر را دارد، اظهار داشت: همچنین 2 هتل 3 و 4 ستاره در کنار آن قرار می‌گیرد که به مردم خدمت رسانی خواهد کرد. با ساخت این پایانه از ورود حدود 5 هزار اتوبوس به شهر جلوگیری می‌شود و میزان آلودگی کمتر می‌شود.

مدیر عامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران گفت: پایانه‌ای در مساحتی حدود 32 کیلومتر مربع طی برنامه پنجساله پنجم واقع در منطقه 18 شهرداری تهران احداث خواهد شد.

کد مطلب 927820

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