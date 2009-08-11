به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله آذروش سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه سالانه 70 میلیون نفر در مجموع پایانه ها تردد می کنند، افزود: همچنین پایانه غرب و جنوب تهران روزانه پذیرای 100 هزار مسافر است که به آنان خدمات ارائه می دهد.

وی از تجهیز پایانه ها به فیبر نوری برای اولین بار در کشور خبر داد و تاکید کرد: با راه اندازی سیستم فروش بلیط به صورت الکترونیکی بسیاری از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت برطرف شده است.

مدیر عامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران به راه اندازی اتاق کودک و مادر در پایانه ها اشاره کرد و گفت: این اتاقها را برای استفاده مادران تجهیز کرده ایم. ایجاد پایانه نشاط و محل بازی برای کودکان، احداث نمازخانه در پایانه‌ها و همچنین افزایش 60 درصدی فضای سبز در پایانه ها از جمله اقداماتی است که انجام شده است.

آذروش در مورد احداث بزرگترین پایانه خاورمیانه در شرق تهران افزود: به دنبال سرمایه‌گذار و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به اینکه این پایانه در شرق تهران امکان سرویس دهی روزانه 100 تا 150 هزار مسافر را دارد، اظهار داشت: همچنین 2 هتل 3 و 4 ستاره در کنار آن قرار می‌گیرد که به مردم خدمت رسانی خواهد کرد. با ساخت این پایانه از ورود حدود 5 هزار اتوبوس به شهر جلوگیری می‌شود و میزان آلودگی کمتر می‌شود.

مدیر عامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران گفت: پایانه‌ای در مساحتی حدود 32 کیلومتر مربع طی برنامه پنجساله پنجم واقع در منطقه 18 شهرداری تهران احداث خواهد شد.