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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

در سال جاری؛

هزار و 320 میلیارد ریال به راه های خراسان رضوی اختصاص یافت

هزار و 320 میلیارد ریال به راه های خراسان رضوی اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی از اختصاص هزار و 320 میلیارد ریال به بخش راه برای 350 پروژه راهسازی در سطح استان خبر داد.

آیت الله هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هزار و 320 میلیارد ریال برای راه های اصلی و فرعی استان برای 350 پروژه راهسازی و در مناطق مختلف خراسان رضوی تاپایان سال مالی هزینه می شود.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی بیان کرد: همچنین 150 کیلومتر از راه های استان برای تردد بهتر و روانتر خودروها بهسازی و روکش آسفالت می شود.

وی همچنین از اختصاص 150 میلیارد ریال نیز برای ایمن سازی راه های استان خبر داد و گفت: 85 کیلومتر باند دوم جاده نیز در خراسان رضوی تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 927824

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