هزار و 320 میلیارد ریال به راه های خراسان رضوی اختصاص یافت

آیت الله هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هزار و 320 میلیارد ریال برای راه های اصلی و فرعی استان برای 350 پروژه راهسازی و در مناطق مختلف خراسان رضوی تاپایان سال مالی هزینه می شود.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی بیان کرد: همچنین 150 کیلومتر از راه های استان برای تردد بهتر و روانتر خودروها بهسازی و روکش آسفالت می شود.

وی همچنین از اختصاص 150 میلیارد ریال نیز برای ایمن سازی راه های استان خبر داد و گفت: 85 کیلومتر باند دوم جاده نیز در خراسان رضوی تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.