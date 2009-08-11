ورود 10 تیم به کره جنوبی / کمانداران دو روز تمرین رسمی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کمانگیری روی اسب ایران که برای اولین بار راهی مسابقات بین المللی شده است روز دوشنبه وارد کره جنوبی شده و امروز(سه شنبه) به طور رسمی برای شرکت در این دیدارها ثبت نام کرد.

تیم کمانگیری روی اسب ایران بدلیل مشکلات خروجی اسب از کشور موفق به بردن اسبهای اختصاصی خود نشدند. این تیم با هماهنگی های انجام شده دو روز به طور رسمی با اسب های کره ای تمرین می کنند.

تاکنون 10 کشور آمریکا، آلمان، سوئیس، انگلستان، کره جنوبی، ژاپن، مغولستان، مالزی، سنگاپور و ایران وارد "سوکچو" شهر برگزاری این مسابقات شده اند. هوای این شهر بارانی است و این احتمال می رود که مسابقات در هوای نامساعد جوی برگزار شود.

این مسابقات با حضور کمانداران زن و مرد و سه سبک کره ای، اروپایی و مغولستانی از روز جمعه هفته جاری به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

تیم ملی کمانگیری روی اسب ایران با ترکیب دو ورزشکار برای اولین بار راهی این رقابتها شده است.