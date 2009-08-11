شیوه های دفن زباله های شهر سقز باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کریم محمدی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان سقز اظهار داشت: شیوه های جمع آوری و دفن زباله های شهر سقز باید به سمت مکانیزه شدن پیش برود زیرا این مهم در بالابردن وضعیت بهداشت و سلامت جامعه بسیار موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه شهروندان سقزی 140 تن انواع زباله تولید می کنند که باید در ابتدا طرح مناسبی برای جداسازی زباله های بیمارستانی در نظر گرفته شود و در ادامه نیز سایر زباله به شیوه های کاملا بهداشتی دفن شود.

معاون فرماندار سقز نگهداری وضعیت عمومی شهر سقز را از نظر بهداشتی مناسب ارزیابی کرد و افزود: در طول سال گذشته و امسال شهرداری سقز در خصوص رعایت بهداشت و سلامت در اماکن عمومی به ویژه پارکها، ترمینالهای مسافربری، کشتارگاه دام و سرویسهای عمومی بهداشتی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است.

محمدی تامین سلامت و رعایت بهداشت در این شهر را نیازمند تعامل کلیه سازمانها و مشارکت مردم در آن دانست و عنوان کرد: افراد سالم زمینه ساز جامعه ای مترقی و پیشرفته خواهند بود که باید همه در مقابل رعایت بهداشت به ویژه بهداشت عمومی خود را مسئول بدانند.

در ادامه این جلسه مقرر شد که به منظور رفع مشکلات و کاستی های کشتارگاه دام شهرستان سقز مبلغ پنج میلیارد ریال که از محل اعتبارات سازمان شهرداری ها به تصویب رسیده بود، در این مکان هزینه شود.