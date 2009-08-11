درخشش رکابزنان ایرانی و قهرمانی پتروشیمی در مرحله دوم

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم تور بین المللی دوچرخه ‌سواری "ایس جاوا" که به عنوان تور " جاوای شرقی" اندونزی معروف است، رکابزنان مسیری به مسافت 2/114 کیلومتری را بین شهرهای "تائولان" و "جومبانگ" طی کردند که در نهایت، "آندری میزاروف" رکابزن قزاق تیم پتروشیمی تبریز با زمان 2 ساعت و 52 دقیقه و 16 ثانیه به مقام نخست دست یافت.

پس از وی قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز با همین زمان عنوان دوم را کسب کرد. حسین عسگری رکابزن عضو تیم ملی و تیم پتروشیمی تبریز با زمان 2 ساعت و 53 دقیقه و 30 ثانیه و امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد با زمان 2 ساعت و 53 دقیقه و 50 ثانیه در این رده‌بندی سوم و چهارم شدند.

نتایج روز دوم دیگر رکاب ‌زنان تیم پتروشیمی تبریز و دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

6- مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با زمان 2 ساعت و 57 دقیقه و 30 ثانیه

20- حسین جهانبانیان از تیم پتروشیمی تبریز با زمان 3 ساعت و 2 دقیقه و 43 ثانیه

23- عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد با زمان 3 ساعت و 2 دقیقه و 52 ثانیه

50- رسول براتی از تیم دانشگاه آزاد با زمان 3 ساعت و 5 دقیقه و 21 ثانیه

در مجموع رده بندی انفرادی دو مرحله برگزار شده این تور "آندری میزاروف" رکابزن قزاقستانی تیم پتروشیمی تبریز با زمان 7 ساعت و 44 دقیقه و 28 ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و در مرحله سوم پیراهن طلایی را برتن خواهد کرد. قادر میزبانی با زمان 7 ساعت و 44 دقیقه و 32 ثانیه، حسین عسگری با زمان 7 ساعت و 45 دقیقه و 45 ثانیه هر دو از تیم پتروشیمی تبریز و امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد با زمان 7 ساعت و 46 دقیقه و 12 ثانیه در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.

همچنین در مجموع رده‌بندی کوهستان نیز قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز با 14 امتیاز صدرنشین است و در مرحله سوم پیراهن قرمز کوهستان را برتن می کند.

مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با 16 امتیاز در مرحله سوم پیراهن سبز امتیازی این مسابقات را بر تن می کند. امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد با 14 امتیاز و حسین عسگری با 13 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع رده‌بندی تیمی تور بین‌المللی دوچرخه ‌سواری "جاوای شرقی" اندونزی تیم پتروشیمی تبریز با زمان 23 ساعت و 15 دقیقه و 8 ثانیه به جایگاه نخست صعود کرد و تیم‌های دوحه با زمان 23 ساعت و 36 دقیقه و 19 ثانیه و دانشگاه آزاد با زمان 23 ساعت و 39 دقیقه و 9 ثانیه در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

تور بین‌المللی دوچرخه‌ سواری "ایس جاوا" در 3 مرحله با حضور 18 تیم در اندونزی برگزار می شود که رکابزنان در مرحله سوم در مسیر 81 کیلومتری شهر جومبانگ را می پیمایند.