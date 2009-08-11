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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

سهراب پور به مهر خبر داد:

دانشگاه شریف بازداشتی ندارد/ توضیح درباره دو استاد بازداشت شده

دانشگاه شریف بازداشتی ندارد/ توضیح درباره دو استاد بازداشت شده

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تکذیب خبر بازداشت مسئولان این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعت شریف نه مسئول و نه دانشجوی بازداشتی دارد. تنها دو تن از اساتید دانشگاه را بر اساس سوء تفاهماتی یک شب بردند و صبح آزاد کردند.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات احمد توکلی مبنی بر بازداشت برخی مسئولان دانشگاه صنعتی شریف افزود: "بازداشت مسئولین دانشگاه صنعتی شریف را تکذیب می کنم. تنها دو تن از اساتید دانشگاه را بر اساس سوء تفاهمی که وجود داشته شب بردند و صبح رهایشان کردند."

وی اظهار داشت: "اینطور که عنوان شده به نظر می رسد معاونین دانشگاه بازداشت شده و در زندان هستند که درست نیست."

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه دانشگاه هیچ زندانی و بازداشتی ندارد، گفت: "تا آنجا که ما می دانیم و به ما اطلاع داده اند دانشگاه هیچ دانشجوی بازداشتی ندارد."

وی افزود: "قبلا یک دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه زندانی شده بود که وی را نیز آزاد کردند."

برخی منابع خبری اعلام کردند که احمد توکلی - نماینده مجلس به نحوه دستگیری چند تن از مسئولان دانشگاه شریف اعتراض و از برخورد با برخی دستگیرشدگان انتقاد کرده است.

کد مطلب 927836

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