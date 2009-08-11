به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد از 50 میلیون دلار از بودجه فدرال به عنوان محرکی برای آغاز شکل گیری خدمات تجاری سفر به فضا و حمل و نقل فضایی استفاده کند.

متقاضیان تولید کشتی های فضایی 45 روز زمان خواهند داشت تا طرحهای خود را که به صورت رقابتی انتخاب خواهند شد، ارائه کنند. ایالات متحده آمریکا قصد دارد سال آینده و پس از اتمام هفت ماموریت فضایی به منظور تکمیل ساخت ایستگاه بین المللی فضایی شاتلهای خود را بازنشسته کند. پس از آن آمریکا برای انتقال تجهیزات و فضانوردان خود به فضا نیازمند فضاپیماهای روسی خواهد شد.

تا کنون این سازمان در حال صرف سرمایه ای 500 میلیون دلاری به منظور کمک به دو شرکت خصوصی است که در زمینه تولید راکتها و فضاپیماها فعال هستند تا بتواند به تجهیزات لازم برای حمل و نقل فضانوردان خود به فضا دست پیدا کند.

از برنامه های یکی از این شرکتها به نام SpaceX تولید کشتی فضایی است که بتواند مسافران مختلفی را به فضا ببرد. برای آغاز این پروژه در حدود 300 میلیون دلار سرمایه مورد نیاز خواهد بود و اجرای کل برنامه های آتی ناسا به منظور تولید فضاپیماهای جایگزین شاتلها در محدوده زمانی 2010 تا 2020 در حدود 108 بیلیون دلار تخمین زده شده است.

بر اساس گزارش رویترز، تا کنون به جز شرکت SpaceX شرکتهای متعددی از جمله بوئینگ برای ارائه طرحهای خود به منظور تولید کشتی تجاری فضایی اعلام آمادگی کرده اند.