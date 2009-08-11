467 طرح نیمه کاره صنعتی در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند ظهر سه شنبه در نشست با اعضای همایش فرصتهای سرمایه گذاری در گرگان افزود: با تکمیل این طرحها روند تحول مطلوبی در توسعه بخشهای صنعتی استان ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: برخورداری استان از ضریب بالای امنیتی - سیاسی، وجود حدود 878 واحد صنعتی فعال، برخورداری استان از حمل و نقل ریلی، هوایی، زمینی، ایجاد و توسعه بیش از 22 شهرک و ناحیه صنعتی در سطح استان را از دیگر مزیتهای این استان است.

وی اظهار داشت: از دیگر مزیتها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل استان به برقراری معافیتهای ویژه مالیاتی و تسهیلاتی ویژه برای صنایع مستقر در استان، وجود جاذبه های گردشگری و توریستی و فرصتهای سرمایه گذاری در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور معرفی پتانسیل و قابلیتهای استان و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت درنظر گرفته شده و در اسناد توسعه ای به سرمایه گذاران به ویژه گلستانی های مقیم خارج از کشور توسعه همه جانبه گلستان مدنظر است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: همایش آشنایی گلستانی های مقیم خارج کشور با پتانسیل و جاذبه و قابلیتهای گلستان با همکاری استانداری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سایر دستگاه های مرتبط در گرگان برگزار می شود.

وی یادآور شد: در آغاز سال 89، همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان با حضور و استفاده از توان مالی و علمی گلستانی های مقیم خارج از کشور در گرگان برگزار می شود.

وی همچنین وجود مزیتها و پتانسیلهای سرمایه گذاری در استان گلستان، گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در کشور به ویژه در گلستان و ارائه الگوی جدید در دعوت از سرمایه گذاری خارج از کشور و ایجاد مدیریت یکپارچه بر برنامه ریزی سرمایه گذاری استان را از محورهای اصلی این همایش عنوان کرد.

به گفته نیاوند، معرفی استان گلستان، ارائه ظرفیتهای سرمایه گذاری استان، بیان سیاستهای اجرایی و استراتژیک استان در حمایت از سرمایه گذاری از جمله اهداف مهم این همایش است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان، استفاده از پتانسیلهای مادی و معنوی گلستانی های مقیم خارج از کشور و سایر سرمایه گذاران، ارائه بسته سرمایه گذاری استان، ارائه بسته سرمایه گذاری استان را از دیگر اهداف نخستین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان گلستان برشمرد.

نیاوند خاطرنشان کرد: گلستان با وسعتی معادل 1.3 درصد و جمعیتی معادل 2.4 درصد کشور دارای ظرفیتهای فوق العاده ای برای رشد و توسعه بوده و با عزم جدی مدیران ارشد و اجرایی استان بر رشد و توسعه این استان و برخورداری از ظرفیتها و استعدادها و سرمایه های مادی و معنوی استان در مسیر رشد و توسعه و بالندگی قرار دارد.

وی بیان داشت: استفاده از توان علمی و مادی و معنوی ایرانیان به ویژه گلستانی های مقیم خارج از کشور که دل در گرو این آب و خاک دارند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

به گفته وی، وجود مواد اولیه فراوان صنایع تبدیلی فرآورده های کشاورزی، شیلاتی، دامی، سلولزی و بازار مصرفی صنایع وابسته و پیوسته به مصنوعات فوق به ویژه ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، همسایگی با جمهوری ترکمنستان و امکان دسترسی به آسیای میانه و وجود گمرک مرزی اینچه برون، از مزیتها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل این استان است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان ادامه داد: وجود نیروی تحصیلکرده جوان جویای کار با ضریب هوشی بالاو شرایط مساعد آب و هوایی و محیط طبیعی که ضمن امکان فعالیت در کل سال زمینه جذب و نگهداری نخبگان و متخصصان سطوح عالیه صنعتی را فراهم می آورد.

نیاوند افزود: علاقمندان می توانند برای شرکت در این همایش از طریق سایت سازمان صنایع و معادن استان گلستان یا کدپستی: 9311 -49166 - فکس: 2320594 می توانند آمادگی خود را اعلام کند.