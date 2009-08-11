اردبیل با 44 ورزشکار در المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، زهرا عیوضی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد خبری المپیاد دختران دانشگاه پیام نور با بیان اینکه برای نخستین بار است که به عنوان سرپرست کاروان اردبیل به بیرجند آمده است، اظهار داشت: در المپیاد سال گذشته در رشته شنا المیرا دادیار از استان اردبیل رتبه دوم المپیاد ورزشی دختران پیام نور را کسب کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که با چند تیم و چند ورزشکار در المپیاد حضور پیدا کرده ‌اید‌، بیان داشت: با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی خیلی دیر و در تیرماه بود اردبیل فقط توانست چهار تیم شنا، والیبال، آمادگی جسمانی و دومیدانی را برای شرکت در مسابقات آماده کند.

مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور اردبیل در مورد سطح کیفی و کمی مسابقات گفت: سطح مسابقات خیلی خوب است و با توجه به اینکه ورزشکاران اردبیلی از تیر آغاز به تمرین مستمر کردند فکر می‌کنم نتیجه خیلی خوبی بگیریم.

عیوضی در زمینه دلایل انتخاب رنگ صورتی برای لباس ورزشکاران اردبیلی اظهار داشت: صورتی رنگ شادی است و افراد را سرحال و سر زنده نگه می‌دارد.

وی مهم‌ترین ویژگی که یک ورزشکار باید داشته باشد را اخلاق خیلی خوب که نشانگر شخصیت هر فرد است دانست و اظهار داشت: ورزشکاران در المپیاد در حین اینکه رقیب هم هستند با رفیق هم نیز باشند.

مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور اردبیل در پایان در خصوص میزبانی مسابقات نیز یادآور شد: بیرجند شهر خیلی خوبی بوده و مردم مهمان‌ نوازی دارد.