حفاظت از نظام و انقلاب و تابعیت از ولایت از مهمترین وظایف پاسداران است

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، آیت الله خزعلی ظهر سه شنبه در جمع پاسداران شهرستان سبزوار افزود: مهمترین وظیفه پاسداران، پاسداری و حفاظت از نظام و انقلاب است.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر، با بیان اینکه پاسداران باید تابع محض ولایت باشند گفت: اگر مطیع خداوند باشیم واز او پیروی کنیم همه فتنه ها خاموش می شود.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن در باب خلقت انسان و وظیفه انسان در مقابل خداوند افزود: عبادت یعنی هر چه انسان دارد متعلق به خداوند است و جن و انس خلق شده اند که خداوند را عبادت کنند.

آیت الله خزعلی گفت: انسان موجود ضعیفی است ولی خداوند آنقدر غنی است که آتش را بر بنده اش گلستان می کند.

وی با اشاره به فتنه های دشمنان اسلام گفت: کشورهایی مثل آمریکا، اسرائیل و انگلیس سه قدرتی هستند که امروز در جهت نابودی اسلام تلاش می کنند و امروز وظیفه هر مسلمانی است که در مقابل کسانیکه از خط ولایت فاصله گرفته اند ایستادگی کند.

