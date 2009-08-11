اسامی داوران اعلام شد/ جهانبازی داور دیدار پرسپولیس - استقلال اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبازی را در امر قضاوت این دیدار حیدر شکور و بابک داوری همراهی می کنند. داور دیدار مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران نیز تورج حق‌وردی است که با کمک‌ محسن فریمانی و سعید علی‌نژادیان این بازی را سوت می زند.

در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور شاهد قضاوت محسن ترکی و مسعود مرادی خواهیم بود. ترکی و مرادی که برای شرکت در سمینار داوران الیت آسیا به مالزی سفر کرده بودند، این هفته به ترتیب دیدارهای استیل آذین تهران - صبای قم و سپاهان اصفهان - مس کرمان را قضاوت می کنند.

- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 23/5/88

* ابومسلم خراسان - پاس همدان، ساعت 17، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و کیانوش داودزاده، داورچهارم: اشکان خورشیدی

* استیل آذین تهران - صبای قم، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: جواد تقی‌پور و آرمان اسعدی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 18، ورزشگاه سردار جنگل رشت

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علی موغلی و محبت علی رضایی تبار، داورچهارم: علیرضا اکرمی

* سایپا کرج - شاهین بوشهر، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: منصور نوری، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: حسین زرگر

* پرسپولیس - استقلال اهواز، ساعت 19:15، آزادی تهران

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: حیدرشکور و بابک داوری، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

* فولادخوزستان - پیکان قزوین، ساعت 19:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و مهدی عالقدر، داورچهارم: محمدرضا خداپرست

شنبه - 24/5/88

* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: محسن فریمانی و سعید علی‌نژادیان، داورچهارم: جمشید محمدی

* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی تبریز

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: بهرام نقوی و بهرام کیانی، داورچهارم: محمد ملکی

* سپاهان اصفهان - مس کرمان، ساعت 19:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حسین خانبان، داورچهارم: آرش خرمیان