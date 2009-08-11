به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علیرضا نوری مدیر رادیو ایران با محوریت ویژه برنامه‌های ماه رمضان در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد. وی در این نشست گفت: رادیو ایران در ویژه برنامه‌های ماه رمضان امسال سعی دارد به محور خودسازی بپردازد. به همین دلیل برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده تا در محتوای برنامه‌ها به این امر توجه کند.

مدیر رادیو ایران ادامه داد: بعد از برگزاری جلسات کارشناسی 14 برنامه برای ماه رمضان پیشنهاد شد. امسال رادیو ایران بیش از 21 هزار و 635 دقیقه برنامه در رمضان پخش می‌کند. ویژه‌برنامه سحرگاهی "قرار بیقراران" از ساعت سه به مدت دو ساعت و نیم پخش می‌شود. این برنامه شامل آیتم‌های متنوع از جمله روزها و روزه‌ها است.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های ماه رمضان رادیو ایران گفت: بعد از پخش ویژه برنامه سحرگاهی یک جزء قرآن از استاد منشاوی پخش می‌شود. هدف از تهیه و پخش برنامه "والعصر" هم آشنایی مردم با ظرایف قرآن است و مردم در آن با زیباترین نغمه‌ها آشنا می‌شوند. همچنین رادیو ایران در ماه رمضان می‌تواند پاسخگوی سئوالات شنوندگان در زمینه قرآن کریم باشد.

نوری یادآور شد: "ایستگاه بهشت" هم از دیگر برنامه‌های ماه رمضان رادیو ایران است که از محل نمایشگاه قرآن پخش می‌شود. هدف این برنامه ترویج فرهنگ قرآن در میان آحاد جامعه است. همچنین سخنرانی آیت‌الله مکارم شیرازی هم پخش می‌شود. برنامه ویژه‌ای هنگام افطار از رادیو ایران پخش می‌شود که با سال‌های گذشته تفاوت زیادی دارد.

مدیر رادیو ایران اشاره کرد: هر روز سخنرانی اخلاقی ساعت 12 به مدت نیم ساعت پخش می‌کنیم و شنوندگان می‌توانند از سخنان شهید مطهری و ... بهره‌مند شوند. برنامه "به افق آفتاب" هم در ماه رمضان با این رویکرد پخش می‌شود. علاوه بر آن برای شب‌های قدر هم ویژه‌ برنامه‌های خاصی تدارک دیده‌ایم.

وی درباه پخش نشدن ربنای شجریان توضیح داد: ربنای استاد شجریان حس نوستالژیک برای همه زنده می‌کند و حال و هوای خاصی هم دارد. ما هم علاقمند به پخش آثار او هستیم، اما بنا به درخواست استاد شجریان آثارشان پخش نمی‌شود و سازمان صدا و سیما هم درخواست استاد احترام می‌گذارد.

مدیر رادیو ایران در پایان برنامه از 10 خبرنگار برگزیده از جمله خبرنگار خبرگزاری مهر تقدیر به عمل آورد.