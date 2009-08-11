به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مطبوعات استرالیا، مری کرکلند رئیس شورای ملی کتاب کودک استرالیا و از برگزارکنندگان جایزه کتاب سال کودک استرالیا با اعلام اینکه نوشتن آثار ادبیات کودک در استرالیا بسیار شایسته است بیان داشت: بزرگترین و معتبرترین جایزه کتاب کودک استرالیا امسال با دخیل کردن آراء و نظرات کودکان از سراسر کشور برگزیدگان خود را خواهد شناخت.



وی همچنین اعلام کرد: نویسندگانی که امسال در این رقابت شرکت کرده‌اند آثار درخور و شایسته‌ای را درحوزه ادبیات کودک خلق کردند که نشان از جایگاه شایسته استرالیا در ادبیات کودک جهان دارد.‌ استرالیا نویسندگان و تصویرگران بسیار معتبر و شناخته شده‌ای را در حوزه ادبیات کودک به دنیا عرضه کرده است.‌



این نویسنده همچنین گفت :‌ با برگزاری این جایزه‌ها وسعت و عمق صنعت چاپ و ادبیات در کشور استرالیا بیشتر آشکار می‌شود.

امسال هزاران کودک حق دارند تا شب قبل از برگزاری مراسم به کتاب مورد علاقه‌شان که در فهرست کاندیداها قرار دارد رای دهند. برگزیدگان این جایزه 21 آگوست معرفی خواهند شد.

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