تخفیف 50 درصدی قیمت کتب درسی یا جبران یک اشتباه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت یارانه به کتابهای درسی مدارس از جمله وظایف اصلی تمام دولتهاست. با این همه بررسیهای خبرنگار مهر نشان می دهد که دولت نهم در سال جاری از پرداخت یارانه به آموزش و پرورش به منظور چاپ کتب درسی مدارس در سال تحصیلی پیشرو به دلایل مختلف خودداری کرده است.

در این باره یک کارشناس آموزشی به خبرنگار مهر می گوید: عدم تخصیص یارانه مورد نظر توسط دولت به آموزش و پرورش، مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا به ناچار برای جبران هزینه های سنگین چاپ این کتب اقدام به افزایش دو برابری قیمت پشت جلد کتابهای درسی آماده فروش در سال تحصیلی 89-88 کنند.

به گفته مرتضی نظری پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، دولت نهم وظیفه خود درباره اقدام به پرداخت یارانه مورد نیاز آموزش و پرورش در موضوع تولید و نشر کتب درسی مدارس را عملی می کند و همین موضوع باعث عقب نشینی مسئولان مربوطه از افزایش دو برابری قیمت کتابهای درسی مدارس می شود.

پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، دولت نهم وظیفه خود درباره اقدام به پرداخت یارانه مورد نیاز آموزش و پرورش در موضوع تولید و نشر کتب درسی مدارس را عملی می کند و همین موضوع باعث عقب نشینی مسئولان مربوطه از افزایش دو برابری قیمت کتابهای درسی مدارس می شود

موضوعی که در سوم تیرماه سال جاری طی یک نمابر از سوی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به رسانه ها ارسال می شود. بر اساس این نمابر حجت الاسلام بهرام محمدیان اعلام می کند: " قیمت کتابها بر اساس آنچه که پشت جلد درج شده است نیست و بر اساس فهرستی خواهد بود که آموزش و پرورش به نمایندگیهای توزیع کتاب اعلام می کند." به دنبال این ماجرا وزیر آموزش و پرورش ترجیح می دهد تا در یک مصاحبه خبری با اعلام تخفیف 50 درصدی قیمت کتب درسی مدارس از عنایت ویژه دولت به دانش آموزان در سال تحصیلی جدید خبر دهد. آنهم در شرایطی که مدیران مدراس ابتدایی در حین ثبت نام دانش آموزان اقدام به دریافت پول کتب درسی به قیمت پشت جلد آنها کرده بودند.



در این باره یکی از مدیران مدارس ابتدایی دخترانه آموزش و پرورش شهر تهران به خبرنگار مهر می گوید: برای ما این اقدام آموزش و پرورش حیرت آور بود. چرا که ما تا پایان خرداد ماه سال جاری نه تنها خبری مبنی بر کاهش قیمت کتابهای درسی نداشتیم بلکه شنیده های ما حاکی از افزایش دو برابری قیمت کتب درسی بود.

این مدیر مدرسه که مایل به افشای نامش نیست در ادامه می گوید: "بررسیهای ما از چاپخانه تولید کتابهای درسی آموزش و پرورش تا پیش از اظهارات وزیر آموزش و پرورش حاکی از آن بود که قیمت کتابها امسال دقیقا دو برابر سال گذشته است و ما هم به همین دلیل برای ثبت نام از والدین دو برابر سال گذشته هزینه کتاب را دریافت کردیم."

با این همه بلافاصله در اوایل تیرماه این حرف و حدیثها توسط رئیس سازمان خاتمه یافت و از طرفی بقیه مسئولان آموزش و پرورش سعی کردند این اخبار را با رویکرد عدالت محوری و دانش آموزی سالاری به رسانه ها منعکس کنند.

به گفته مرتضی نظری از کارشناسان آموزشی دولت در اوایل سال جاری عنوان می کند که هیچ یارانه ای را برای کاغذ کتب درسی به آموزش و پرورش اختصاص نمی دهد و به همین دلیل مسئولان چاپ و توزیع کتب درسی اقدام به دوبرابر کردن قیمت کتابها در پشت جلد می کنند. اما بعد از انتخابات و طرح دوباره این موضوع به یک جریان حاد تبدیل شد دولت سعی کرد این اشتباه خود را جبران و اعتباراتی را همچون سالهای گذشته تخصیص داد.