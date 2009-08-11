به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز با حضور جمعی از مسئولان و هنرمدان نمایشگاه انفرادی عکس های میکائیل رحمانی با عنوان "رویاهای یک عکاس" در نگارخانه ارشاد سنندج آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه که به همت حوزه هنری استان کردستان برگزار می شود، 30 عکس با موضوع های انتزاعی از میکائیل رحمانی به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه عکس "رویا‌های یک عکاس" از امروز تا 23 مرداد ماه در دو نوبت صبح و عصر و در محل نگارخانه ارشاد اسلامی واقع در خیابان فردوسی سنندج پذیرای علاقمندان و بازدید کنندگان می باشد.

میکاییل رحمانی کار عکاسی را به صورت حرفه‌ای از سال 84 آغاز کرده و در این راستا تاکنون دوره‌های مختلف فراگیری عکاسی و فیلمبرداری را سپری کرده است.

وی علاوه بر شرکت در نمایشگاه های گروهی عکاسی تاکنون دو نمایشگاه انفرادی را نیز در شهرهای سنندج و تهران برپا کرده است.