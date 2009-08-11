11 هزار طرح زودبازده در فارس تمام شماری شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رفیعی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده استان فارس افزود: اجرای طرح تمام شماری طرحهای زودبازده در نوع خود کم نظیر بوده و تمام اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در آن سهیم هستند.

وی متذکر شد: استان فارس با برخورداری از بیش از 18 هزار طرح بالای 10 میلیون تومان قرارداد منعقد شده در کشور از لحاظ تعداد طرح مقام اول را دارد که این امر نشان دهنده عملکرد مطلوب دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل با نظارت دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده استان است.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس با اشاره به اینکه بر همین اساس در اجرای طرح تمام شماری از 11هزار بنگاه اقتصادی مشمول این طرح توسط پرسشگران آمارگیری شده است، افزود: در عین حال شرکتهای آمارگیر نیز برای تسریع در ادامه این طرح باید اقدامات لازم را انجام دهند.