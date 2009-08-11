۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

نیل گایمن برگزیده جایزه هوگو شد

خالق داستان "شهرهای دوقلو" توانست با رمان نوجوان "کتاب گورستان"‌ برگزیده چهارمین دوره کتاب هوگو شود.‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شبکه سی بی سی، نیل گایمن یکشنبه شب در مونترال کانادا جایزه کتابهای تخیلی (هوگو) را با "کتاب گورستان" از آن خود کرد.

 این کتاب پیش از این جایزه نیوبری را در ماه ژانویه از آن خود کرده بود.

این نخستین مرتبه‌ای است که یک کتاب هم جایزه هوگو (جایزه داستانهای علمی تخیلی) و هم جایزه نیوبری (آثار برتر حوزه ادبیات کودک) را از آن خود می‌کند.

نیل گایمن در کارنامه ادبی‌اش علاوه بر کتابهای کودک و نوجوان آثاری برای بزرگسالان نیز به چشم می‌خورد که "پیشگوی شایسته و خدایان آمریکایی" از معروفترین و پرفروشترینهای این نویسنده است.

جایزه "هوگو"از معتبرترین جوایز ادبی است که از سال 1955 تا امروز هر سال به  بهترین آثار علمی تخیلی اهدا می‌شود. 

