ناآرامی مهمترین چالش پیش روی انتخابات افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، کمیسیون حقوق بشر افغانستان و گروه اعزامی از سازمان ملل متحد، یوناما، مشکلات امنیتی را مهمترین چالش در برابر انتخابات آینده افغانستان عنوان کردند.

این کمیسیون و دفتر یوناما در گزارش مشترکی گفته اند که ناامنی در برخی از مناطق این کشور حضور زنان در رقابتهای انتخاباتی را تحت الشعاع قرار داده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که چند روز قبل نیز سازمان ملل متحد در مورد احتمال بروز ناآرامی در زمان برگزاری انتخابات در این کشور هشدار داده بود.

در همین رابطه "سیما ثمر" رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در کنفرانس خبری مشترکی با "کای ایده" فرستاده ویژه سازمان ملل در کابل گفت : مشکلات امنیتی بیشتر از همه زنان افغان را از حضور در رقابتهای انتخاباتی بازداشته و ازسوی دیگر دسترسی به کمیسیون شکایات انتخاباتی هم در مناطق ناامن ناممکن شده است.

کای ایده، فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان نیز در این نشست با تائید گفته های ثمر ابراز امیدواری کرد که با انتشار این گزارش از کارشکنی در جریان رقابتهای انتخاباتی و روز برگزاری انتخابات افغانستان جلوگیری شود.

فرستاده ویژه سازمان ملل در ادامه این پرسش را مطرح کرد که "آیا بی نظمی هایی در جریان برگزاری انتخابات بروز خواهد کرد؟ " و در پاسخ گفت : بله. ولی اطمینان دارم و امیدوار هستم که با تدابیری که اندیشیده شده این کارشکنی ها در سطحی نگه داشته شود تا اعتبار انتخابات زیر سوال نرود."

این در حالی است که مقام های امنیتی افغان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان همواره تاکید کرده اند که برای برگزاری انتخابات در این کشور آمادگی کامل دارند. به گفته آنها، حدود 300 هزار نیرو مسئول تامین امنیت انتخابات هستند.