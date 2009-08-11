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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

عبداللهی:

بیش از 50 دستگاه به نوعی متولی امور مختلف مساجد هستند

بیش از 50 دستگاه به نوعی متولی امور مختلف مساجد هستند

معاون ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر اینکه امسال اجلاس سراسری بیش از گذشته به نقاط ضعف و چالشهای مساجد توجه خواهد داشت، گفت: بیش از 50 نهاد و سازمان مختلف به نوعی متولی مساجد هستند .

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد عبداللهی معاون ستاد اقامه نماز کشور در گردهمایی مسئولان دبیرخانه های کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور اعلام کرد: اجلاس نماز امسال با عنوان "نماز، مسجد و جوان" نام دارد و هدف و رویکرد اصلی آن نیز جذب بیش از پیش جوانان به مساجد است .

وی با اشاره به اینکه بیش از 50 سازمان و نهاد به نوعی متولی امور مختلف مساجد هستند، یادآور شد: در این میان امور فرهنگی مساجد تنها بر عهده ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، نیروی مقاومت بسیج، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه است.

عبداللهی تصریح کرد: تلاش می کنیم اجلاس امسال به چالشها و نقصهای مساجد بیش از گذشته توجه کند تا نتیجه و برآیند نتایج حاصله از این اجلاس در بهبود وضعیت فرهنگی مساجد مؤثر واقع شوند .

این اجلاس در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه پررنگ کردن نقش مساجد در زندگی مردم، تبیین نقش و کارکرد مطلوب مساجد در جامعه اسلامی بر اساس چشم‌انداز 20 ساله برگزار می شود .

بررسی آسیبهای جذب مردم به مساجد، ساماندهی امور فرهنگی مساجد و حساس‌سازی مردم و مسئولان نسبت به احیای مساجد از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس عنوان شده است .

بر اساس پیش بینی ها اجلاس فوق آبان ماه امسال برگزار خواهد شد .

کد مطلب 927883

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