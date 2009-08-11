محرومیت فرهنگی اصفهان ناشی از عدم شناخت استان توسط مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حبیب الله تحویل‌پور ظهر امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت:‌ متاسفانه اصفهان به عنوان استانی برخوردار شناخته می شود که باید در این خصوص نگاه جدیدی شود چرا که در تمامی عرصه‌ها این استان دارای محرومیت‌های زیادی است که هنوز آنگونه که باید و شاید مد نظر مسئولان امر قرار نگرفته است.

وی ادامه داد:‌ کمبود حداقل 130 کتابخانه،‌تالار شهر،‌کمبودسرانه فضای ورزشی در اصفهان که در حال حاضر 18 سانتی‌متر است و .... از جمله مشکلات این استان است که اصفهان را در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه بسیار پایینی قرار داده است.

تحویل‌پور همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "از هفته گذشته تا کنون چه اقداماتی برای محل توزیع مطبوعات انجام شده" گفت: ‌در این رابطه با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسات مربوطه گذاشته شده است و این امر در دستور کاری این معاونت قرار گرفته است که به دنبال مرتفع کردن آن هستیم.

اصفهان میزبان کنگره شعر "آفتاب هستی" در سطح بین المللی می‌شود

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های در حال اجرای این سازمان نیز اشاره نمود و گفت: ‌این کنگره در خصوص ولایت ائمه معصومین و ولایت و رهبری برگزار خواهد شد.

وی یکی از ویژگی‌های بارز کنگره شعر "آفتاب هستی" را در این دانست که در آن تمام زبان‌های بین‌المللی دنیا شعر گفته می‌شود و علاوه بر آن نیز تمام گویش‌های ایران نیز می توانند در این کنگره حاضر شوند.

تحویل‌پور زمان برگزاری این کنگره را نیز در ایام و دهه عید غدیر دانست.

وی همچنین برگزاری کنگره شیخ بهایی در اصفهان، ‌راه‌اندازی خانه صفوی،‌ ایجاد و تاسیس کتابخانه تخصصی حضرت امام خمینی (ره) را از دیگر برنامه های این سازمان برشمرد.