نمایندگی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد

حجت الاسلام رضا ایمانی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اعلام کرد: نمایندگی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در استان سیستان و بلوچستان به زودی افتتاح می شود.

وی که از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به عنوان مسئول نمایندگی آن مرکز در استان سیستان و بلوچستان منصوب شده است، با اعلام این خبر افزود: محل استقرار این نمایندگی در حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) زاهدان هست و مقدمات راه اندازی آن نیز فراهم شده است.

حجت الاسلام ایمانی با اعلام اینکه مراسم افتتاح این مرکز به زودی انجام می شود، خاطرنشان کرد: راه اندازی نمایندگی مرکز مدیدت حوزه علمیه قم در این استان گامی مؤثر در ارتقای سطح آموزشی و کیفی مدارس علمیه است و مشکلات متعدد دوری از مرکز را برای مدارس، مدیران مدارس، اساتید و طلاب استان سیستان و بلوچستان را برطرف خواهد کرد .

نمایندگی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در استان سیستان و بلوچستان به صورت غیررسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.