مداخله رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در امور داخلی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سوئد این اقدام را به نمایندگی از اتحادیه اروپا و در راستای اعتراض به محاکمه متهمین حوادث اخیر ایران صورت داده است.

"کارل بیلت" وزیر خارجه سوئد با اعلام این مطلب گفت که استکهلم با فراخواندن سفیر ایران به محاکمه معترضین خیابانی واکنش نشان داده است.

وی گفت: ما روز دوشنبه سفیر ایران را به وزارت خارجه خودمان فراخواندیم تا این پیام را تکرار و تقویت کنیم و به او بگوئیم که ما از ایران درباره این مسائل و دیگر موارد انتظار چه تدابیری داریم.

وزیر خارجه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا همچنین افزود: در صورتی که تهران فوراً زن فرانسوی و دو کارمند محلی سفارت انگلیس را آزاد نکند در صورت نیاز سوئد آماده اقدام بیشتر علیه ایران می شود

بیلت در ادامه مدعی شد: ما انتظار داریم تا آنها آزاد شوند اگر این اتفاق نیفتد آنگاه خواهیم دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.