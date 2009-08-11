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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۹

پلیس‌ نیویورک و رهبران ‌مسلمان تأمین امنیت ماه رمضان را به بحث گذاشتند

پلیس‌ نیویورک و رهبران ‌مسلمان تأمین امنیت ماه رمضان را به بحث گذاشتند

افسران پلیس نیویورک در امریکا براساس سنت هرساله در آستانه ماه مبارک رمضان با رهبران دینی و اعضای جامعه مسلمان دیدار کرده و گامهایی را که می‌توانند امنیت فضای ماه مبارک رمضان و روزهای مقدس این ماه را برای جامعه مسلمان تضمین کنند به بحث و گفتگو گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نیویورک وان، دپارتمان پلیس نیویورک در این جلسه اعلام کرده است که تعداد محافظان پیاده و سواره را در مساجد و مراکز بزرگتری که اجتماعات مسلمانان بیشتر انجام می‌شود افزایش می‌دهد.

رای کلی عضو کمیسیون گلیس گفت: ما در دپارتمان پلیس فعالیتهای خود را برای آشنایی هر چه بیشتر پلیس با دین اسلام پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: آموزش اسلام به افسران مسلمان از راههایی چون نمایش ویدئوهای آموزشی درباره مساجد و حضور در گردهمایی‌هایی اسلامی صورت می‌گیرد.

احمد جمیل از انجمن اسلامی امریکایی کوئینز از حفظ سنت برگزاری جلسه دیدار افسران پلیس و رهبران مسلمان در آستانه ماه مبارک رمضان به طور سالانه استقبال کرد و آن را برای رابطه میان دپارتمان پلیس و جامعه اسلامی حائز اهمیت دانست.

وی گفت: ما از این اقدام حمایت می‌کنیم و آن را یک شروع خوب می‌دانیم و اعتقاد داریم که این اقدامات باید توسعه یافته و بیشتر شوند.

براساس اعلام انجمن اسلامی شمال امریکا مسلمان امریکا و کانادا ماه مبارک رمضان را با محاسبات نجومی انجام شده روز جمعه 21 آگوست ( 30 مرداد ماه) آغاز می‌کنند.

کد مطلب 927904

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