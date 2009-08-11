پلیس‌ نیویورک و رهبران ‌مسلمان تأمین امنیت ماه رمضان را به بحث گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نیویورک وان، دپارتمان پلیس نیویورک در این جلسه اعلام کرده است که تعداد محافظان پیاده و سواره را در مساجد و مراکز بزرگتری که اجتماعات مسلمانان بیشتر انجام می‌شود افزایش می‌دهد.

رای کلی عضو کمیسیون گلیس گفت: ما در دپارتمان پلیس فعالیتهای خود را برای آشنایی هر چه بیشتر پلیس با دین اسلام پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: آموزش اسلام به افسران مسلمان از راههایی چون نمایش ویدئوهای آموزشی درباره مساجد و حضور در گردهمایی‌هایی اسلامی صورت می‌گیرد.

احمد جمیل از انجمن اسلامی امریکایی کوئینز از حفظ سنت برگزاری جلسه دیدار افسران پلیس و رهبران مسلمان در آستانه ماه مبارک رمضان به طور سالانه استقبال کرد و آن را برای رابطه میان دپارتمان پلیس و جامعه اسلامی حائز اهمیت دانست.

وی گفت: ما از این اقدام حمایت می‌کنیم و آن را یک شروع خوب می‌دانیم و اعتقاد داریم که این اقدامات باید توسعه یافته و بیشتر شوند.

براساس اعلام انجمن اسلامی شمال امریکا مسلمان امریکا و کانادا ماه مبارک رمضان را با محاسبات نجومی انجام شده روز جمعه 21 آگوست ( 30 مرداد ماه) آغاز می‌کنند.