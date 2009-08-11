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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

متقیان:

اندیشه مسئولان قم باید بین‌المللی باشد

اندیشه مسئولان قم باید بین‌المللی باشد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم گفت: با توجه به این که قم کارکرد بین المللی دارد باید اندیشه مسئولان آن هم بین‌المللی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان بعد از ظهر سه شنبه در دیدار رئیس سازمان آموزش و پرورش با مسئولان و کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با اشاره به طرح‌های در حال اجرای این سازمان گفت: در بخش توسعه مناطق گردشگری حدود 40 هزارمیلیارد ریال  بسته سرمایه‌گذاری آماده  شده است که با بهره برداری از آنها بیش از 30 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی افزود: اگر پذیرفته‌ایم قم کارکرد بین المللی دارد باید اندیشه مسئولان آن هم بین‌المللی باشد و این نیازمند اصلاح الگوی مدیریت است.

وی در ادامه گفت: خدمت به زائران حرم کریمه اهل بیت را افتخاری بزرگ برای مسئولان برشمرد و گفت: استان قم در سال گذشته موفق به جذب 8 میلیارد تومان اعتبار در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شد که این میزان در سال های آتی در تعامل با سازمان های دیگر می تواند افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس سازمان آموزش و پرورش قم و هیأت همراه قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور در جمع مسئولان و کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم از همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم در تجهیز مدارس برای پذیرایی از مسافران فرهنگی تقدیر کرد.

سازمان میراث فرهنگی 48 سرویس بهداشتی و حمام در قم احداث می‌کند

رئیس سازمان آموزش و پرورش قم نیز در این دیدار گفت: با حمایت مالی سازمان میراث فرهنگی قم 48 سرویس بهداشتی و حمام با اعتبار 1 میلیارد و 500 میلیون ریال در حال ساخت است. همچنین 1 میلیارد ریال نیز برای خرید 394 تخته فرش، 938 تخته پتو، 171 دستگاه یخچال و 177 دستگاه تلویزیون اختصاص یافت.

محمد حسین امین جعفری ادامه داد: با افزوده شدن این امکانات و افزایش تعداد مدارس مجهز استان به 60 واحد، در نیمه شعبان امسال میزان اقامت مسافران در مدارس به 5 هزار و 315 نفر روز با میانگین 2 روز اقامت رسید که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

در پایان این نشست با اهداء لوح و هدایایی از خدمات مسئولان سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تجلیل شد.

کد مطلب 927905

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