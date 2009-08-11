به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان بعد از ظهر سه شنبه در دیدار رئیس سازمان آموزش و پرورش با مسئولان و کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با اشاره به طرح‌های در حال اجرای این سازمان گفت: در بخش توسعه مناطق گردشگری حدود 40 هزارمیلیارد ریال بسته سرمایه‌گذاری آماده شده است که با بهره برداری از آنها بیش از 30 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.



وی افزود: اگر پذیرفته‌ایم قم کارکرد بین المللی دارد باید اندیشه مسئولان آن هم بین‌المللی باشد و این نیازمند اصلاح الگوی مدیریت است.

وی در ادامه گفت: خدمت به زائران حرم کریمه اهل بیت را افتخاری بزرگ برای مسئولان برشمرد و گفت: استان قم در سال گذشته موفق به جذب 8 میلیارد تومان اعتبار در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شد که این میزان در سال های آتی در تعامل با سازمان های دیگر می تواند افزایش یابد.



به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس سازمان آموزش و پرورش قم و هیأت همراه قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور در جمع مسئولان و کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم از همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم در تجهیز مدارس برای پذیرایی از مسافران فرهنگی تقدیر کرد.



سازمان میراث فرهنگی 48 سرویس بهداشتی و حمام در قم احداث می‌کند



رئیس سازمان آموزش و پرورش قم نیز در این دیدار گفت: با حمایت مالی سازمان میراث فرهنگی قم 48 سرویس بهداشتی و حمام با اعتبار 1 میلیارد و 500 میلیون ریال در حال ساخت است. همچنین 1 میلیارد ریال نیز برای خرید 394 تخته فرش، 938 تخته پتو، 171 دستگاه یخچال و 177 دستگاه تلویزیون اختصاص یافت.



محمد حسین امین جعفری ادامه داد: با افزوده شدن این امکانات و افزایش تعداد مدارس مجهز استان به 60 واحد، در نیمه شعبان امسال میزان اقامت مسافران در مدارس به 5 هزار و 315 نفر روز با میانگین 2 روز اقامت رسید که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.



در پایان این نشست با اهداء لوح و هدایایی از خدمات مسئولان سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تجلیل شد.