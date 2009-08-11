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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۷

فوزی برهوم:

رهبری جنبش فتح در معرض آزمایش واقعی قرار دارد

رهبری جنبش فتح در معرض آزمایش واقعی قرار دارد

سخنگوی رسمی جنبش حماس با اشاره به انتخابات جنبش فتح اظهار داشت: رهبری جنبش فتح در معرض آزمایش واقعی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، سامی ابوزهری خاطرنشان کرد: انتخابات جنبش فتح یک امر داخلی است و ما بر این باوریم که رهبری جدید جنبش فتح در رابطه با میزان پایبندی به حقوق و آرمان های ملت فلسطین، پایبندی به وحدت ملی و گزینه پایداری و مقاومت در معرض آزمایش واقعی قرار دارد.

خاطرنشان می شود که مروان البرغوثی دبیر جنبش فتح در کرانه باختری برای نخستین بار به عنوان یکی از اعضای مرکزی جنبش فتح انتخاب شد.

از 18 عضو کمیته مرکزی جنبش فتح 15 نفر از نسل جدید هستند که این امر برای نخستین بار و پس از 20 سال اتفاق افاده است.

کمیته مرکزی و شورای انقلابی جنبش فتح هر کدام به ترتیب دارای 23 و 120 عضو هستند که در کمیته مرکزی و شورای انقلابی فتح به ترتیب 18 و 80 نفر از طریق انتخابات برگزیده می شوند و بقیه اعضا را نیز رهبران جدید [که در انتخابات پیروز شده اند] انتخاب می کنند.

کد مطلب 927908

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