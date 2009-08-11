جلالی همچنان سخنگوی کمیته ویژه است

پرویز سروری، رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری بازداشت شدگان حوادث اخیر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل استعفای کاظم جلالی، سخنگوی این کمیته و وضعیت فعلی آن ، گفت: آقای جلالی به دلیل فشار کاری که به وی وارد شده بود، استعفا داد و متاسفانه این استعفا مورد سوءاستفاده رسانه ای قرار گرفت.

وی افزود: آقای لاریجانی رئیس مجلس بلافاصله جلسه ای با آقای جلالی گذاشت و با وجود اصرار برای استعفاء، به احترام رئیس مجلس دوباره به کار خود برگشت و بنابراین کار سخنگویی را ادامه می دهد، کمیته ویژه مجلس هم با قدرت و توان به کار خود ادامه می دهد.

سروری با رد این مسئله که استعفای جلالی بخاطر وجود برخی محدودیت ها برای فعالیت کمیته ویژه مجلس بوده است، گفت:این هم از شایعات بی اساسی بود که اخیرا رواج پیدا کرد و هیچ مبنای درستی ندارد.

اظهارات رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری بازداشت شدگان حوادث اخیر در حالی است که جلالی سخنگوی این کمیته 13 مرداد سه شنبه هفته پیش بدون اعلام هر گونه دلیلی از سخنگویی این کمیته استعفا داده و تا کنون از پاسخ به خبرنگاران خودداری کرده است .