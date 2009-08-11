تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی علت نشست خیابان نواب

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرتضی طلایی در جلسه سه شنبه شورای شهر تهران که بخش عمده آن به بررسی علل وقوع نشست زمین در خیابان نواب که با حضور مسئولان معاونت فنی و عمران شهرداری تهران تشکیل شد با بیان این مطلب اظهار داشت : در روش مدیریت برای انجام کار ، اصل پیش بینی و پیش گیری از آنچه می تواند کارها را دچار حادثه کند ، اصل مهمی است و امیدوارم دوستان معاونت فنی و عمران این دو اصل را انجام داده باشند و حادثه ناشی از موضوعات غیرقابل پیش بینی باشد.

دبیر : افتتاح تونل توحید ، انقلابی در شهر تهران به دنبال دارد

همچنین علیرضا دبیر اظهار داشت : انجام پروژه تونل توحید ، جرات و جسارت می خواست و بعد از افتتاح آن شاهد انقلابی در شهرتهران خواهیم بود.

این عضو شورا بیان داشت : بخشی از لوله های اصلی آب تهران با قدمتی 50 ساله از آن منطقه عبور می کند ، 30 درصد لوله های آب تهران نشتی دارد و اگر این لوله ها جابه جا نشود حتما در آن محدوده دوباره ریزش خواهد شد.

وی افزود : از زمان آغاز پروژه تونل توحید 25 تا 30 قنات شناسایی شده و تمامی آنها نیز به یکدیگر متصل شده اند.

دانشجو : شهرداری هیچ مرجع علمی در طول انجام پروژه را قبول ندارد

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در این باره اظهار داشت : شهرداری تهران مطالعات پروژه‌های خود را برای بررسی به کمیسیون توسعه و عمران شورا ارائه نمی‌دهد این در حالی است که بارها به مسئولان شهرداری این موضوع را اعلام کرده‌ایم اما تاکنون چنین کاری انجام نشده است.

وی افزود : شهرداری هیچ مرجع علمی ، تخصصی و انجام مطالعات در حین اجرای پروژه را قبول ندارد.

وی خطاب به شهرداری تهران تصریح کرد: مسئولان شهرداری باید با عنوان یک مرجع برای اخذ کار کارشناسی به نمایندگان شورا مراجعه کنند و نظر آنها را بخواهند.

وی افزود: در حال حاضر مطالعات عمرانی پروژه تونل صدر - نیایش و خطوط بی آر تی در خیابان ولی عصر نیز به کمیسیون توسعه و عمران شورا ارائه نشده و شهرداری در حال اجرای آن است.

وی گفت: انجام همزمان مطالعات موازی با اجرای پروژه‌ها از سوی مسئولان شهرداری قابل قبول نیست.

شکیب : حرف های ما برادرانه و برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه است

دربخش دیگری از این جلسه رئیس کمیسیون توسعه و عمران شهری بیان داشت : این جمله که ریزش ، ارتباطی با تونل توحید ندارد بسیار آزار دهنده است .

حمزه شکیب ادامه داد : خط 2 مترو با تونل تقاطع دارد و حدود یک متر فاصله میان این دو است ، در خط 2 نیز ترکهایی ایجاد شده که ناشی از تونل توحید است.

وی با اشاره به نامه ای که حدود 5 ماه پیش به معاونت فنی و عمران ارائه و سئوالاتی در مورد تونل توحید پرسیده شده بود که تا کنون از سوی معاونت بی جواب مانده گفت : صادقانه به مردم بگوییم و بپذیریم که اشتباه کرده ایم.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر بیان داشت : اگر می گوییم مدیریت پروژه تونل توحید کار سنگین و بزرگی است و با مسئولیت معاونت فنی و عمران هماهنگ نمی شود ، این را برادرانه می گوییم تا خدای ناکرده از این اتفاقات تکرار نشود .