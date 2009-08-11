کنسرت به خان هشتم رسید

سرپرست گروه"خان هشتم" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این کنسرت با همراهی یک ارکستر 23 نفره اجرا خواهد شد که در آن یکی از اشعار بلند مهدی اخوان ثالث "خان هشتم" به مدت 70 دقیقه اجرا می شود.

وحید طارمی در ادامه افزود: ما در این اجرا از نمایش در خدمت موسیقی بهره گرفته ایم که در نهایت اثری مانند"اپرت" به وجود آمده است. در این برنامه دو بازیگر نیز گروه را همراهی می کنند که یکی از آنها شباهت بسیار زیادی به مرحوم اخوان ثالث دارد و همین فرد نقش خود اخوان را که قرار است راوی باشد بازی می کند.

وی همچنین تصریح کرد: این برنامه در حقیقت یک کنسرت موسیقی است که در بخش هایی، نمایش به کمک آن می آید. در روی صحنه اتاقک کوچک فرضی تعبیه شده که اخوان در آن قرار می گیرد و روایت را اینگونه آغاز می کند "یادم آمد هان داشتم می گفتم ..." در قهوه خانه ای نقال چنین می گفت...؛ و به این ترتیب روایت آغاز می شود.

طارمی درباره اجرای قطعات آوازی این اجرا گفت: در این اجرا 4 همخوان رامین بحیرایی را به عنوان خواننده ارکستر همراهی می کنند. یکی از نکات جالب قطعه"خان هشتم" این است که این اثر در چهار دستگاه ایرانی و همچنین یکی از گام های موسیقی کلاسیک غرب اجرا ساخته شده است.

طارمی در مورد سازبندی این ارکستر نیز تصریح کرد: در این برنامه به جز ساز کلاسیک "هارپ" سایر سازها ایرانی هستند؛ ما از 5 نوازنده کوبه ای، 3 نوازنده آرشه ای، 6 نوازنده سازهای زخمه ای برای سازهای تار، سه تار، دوتار، رباب، بم تار و سنتور به همراه 5 خواننده در گروه استفاده کرده ایم.