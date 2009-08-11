کردستان کتابخانه استاندارد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید حسن غیاثیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان اظهار داشت: در حال حاضر استان کردستان کتابخانه استاندارد بر اساس معیارها و مشخصات کشوری ندارد.

وی ادامه داد: هم اکنون استان کردستان دارای 39 باب کتابخانه عمومی است که با توجه به معیارهای کشور هیچ کدام از این کتابخانه ها استاندارد نیستد و بر اساس چشم انداز 1404 نهاد کتابخانه های عمومی باید از این پس تمامی ساخت و سازها براساس معیارهای مشخص شده باشد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان کردستان افزود: در مجموع استان دارای 649 باب کتابخانه است که 39 باب آن زیرنظر نهاد کتابخانه های عمومی اداره می شود و بقیه کتابخانه های مدارس، دانشگاه ها، سازمانها و ادارات دولتی، حوزه های علمیه، انجمنها و نهادهای غیر دولتی و کتابخانه های تحت مدیریت شهرداری ها که امکان استفاده عمومی را دارند، شامل می شوند.

غیاثیان افزود: در حال حاضر تمامی کتابخانه های موجود در استان کردستان یک میلیون و 820 هزار نسخه کتاب دارند که 111 هزار و 333 نفر به عنوان عضو از آنها استفاده می کنند.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم رایانه در کتابخانه های استان کردستان افزود: تمامی کتابخانه های شهری کردستان دارای سیستم رایانه ای بوده و مقدمات رایانه ای کردن سیستم کتابداری کتابخانه های روستاها نیز از ابتدای سال جاری در استان آغاز شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان بیان داشت: مشکل دیگر کتابخانه های استان نبود کتابخوان است که با توجه به وضعیت کنونی هر ساله از تعداد اعضا کاسته می شود.

غیاثیان یادآور شد: نهاد کتابخانه های استان کردستان برای مقابله با این موضوع برنامه های مختلفی از جمله برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری، راه اندازی و تاسیس کانونهای شعر و ادب، افزایش منابع کتابخانه های استان و همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین خانواده ها را در دستور کار قرار داده است.