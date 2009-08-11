ائتلاف رهبران دینی امریکا برای اصلاح وضعیت درمانی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیلیف نت، این ستاد با عنوان " چهار روز برای اصلاحات بهداشتی" تشکیل شده و دربرگیرنده پخش یک آگهی تلویزیونی، درخواست از رئیس جمهوری، درخواست از روحانیان برای موعظه و ارائه خطبه درباره این موضوع در هفته پایانی ماه آگوست ( هفته اول شهریور) است.

این ائتلاف از سوی سازمانهای مختلف دینی در سراسر امریکا تشکیل شده و درنظر دارد چندین نیایش شامگاهی، راهپیمایی و جلسه با سیاستمداران را پیرو اصلاح خدمات بهداشتی از امروز 11 آگوست ( 20 مرداد ماه) تا 18 سپتامبر ( 27 شهریور ماه) برگزار کند.

اعضای این ائتلاف اظهار می‌دارند که آنها در جوامع دینی خود با افرادی رو به هستند که یا بیمه درمانی نداشته یا از خدمات بیمه درمانی کافی استفاده نمی‌کنند و تمام این در نتیجه از دست دادن شغل خود و عوامل دیگری فراتر از کنترل آنها به وجود آمده است.