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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

"خشم و هیاهو" در سنگلج روخوانی می‌شود

"خشم و هیاهو" در سنگلج روخوانی می‌شود

دوره جدید نمایشنامه‌خوانی کافه تئاتر سنگلج 23 مردادماه با روخوانی نمایش "خشم و هیاهو" نوشته مهرداد رایانی ‌مخصوص آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره جدید نمایشنامه‌خوانی کافه تئاتر تماشاخانه سنگلج از روز جمعه 23 مردادماه هر هفته روزهای جمعه ساعت 16 برگزار می‌شود. اولین اجرای دوره جدید نمایشنامه خوانی کافه تئاتر سنگلج اختصاص به نمایشنامه خوانی "خشم و هیاهو" نوشته مهرداد رایانی مخصوص و کارگردانی نسیم تیمورپور دارد.

علاقمندان جهت دریافت نوبت نمایشنامه خوانی می‌توانند از ساعت 16 تا 20 با شماره تلفن 55156061- 55625444 واحد روابط عمومی تماشاخانه سنگلج تماس حاصل کنند.
کد مطلب 927930

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