به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی سقائیان نژاد ظهر امروز در پی بازدید نمایشگاه پروژه های کلان در برج جهاننمای اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر امروز قرارداد خریداری واگنهای متروی اصفهان منعقد شود، دو سال دیگر 10 کیلومتر این طرح به بهرهبرداری خواهد رسد.
وی همچنین تصریح کرد: هنوز مجوز این مهم از سوی وزارت کشور و دولت به شهرداری داده نشده است
سقائیاننژاد تصریح کرد: در جلسه هیئت مدیره مترو مقرر شد واگنهای این وسیله حمل و نقل عمومی از کشورهای اروپایی پیشرفته از جمله اسپانیا، اتریش و ایتالیا خریداری شود و واگنهای مترو اصفهان چینی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فعالیتهای قطار شهری اصفهان، در نمایشگاه جهاننما در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت و تاکنون بیش از 90 درصد کارهای عمرانی 20.2 کیلومتر از مترو انجام شده که در این طرح 23 ایستگاه در نظر گرفته شده است.
برج جهاننمای اصفهان مهجور مانده است
سقائیاننژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جهاننمای اصفهان دارای فضای بسیار مناسبی است، گفت: متاسفانه این ساختمان مهجور مانده و از سوی دیگر نمایشگاه نصف جهان جوابگوی به نمایش گذاشتن تمام فعالیتهای شهرداری اصفهان نیست.
وی با اشاره به این که در حال حاضر طرحهای کلان در دست اقدام در جهان نما به تصویر در آمده اظهارداشت: این نمایشگاه به طور حتم توسعه خواهد یافت، چرا که در سال جاری فقط برای هر منطقه شهر اصفهان پنج طرح شاخص در نظر گرفته شده است.
شهردار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر این که حق شهروندان است که از تمام طرحهای هر اطلاع داشته باشند، خاطرنشان کرد: لازم است اصفهانیها از تمام برنامههای در دست اقدام و اجراشده شهر مطلع شوند.
نظر شما