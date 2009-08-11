احداث کمربندی قوچان مورد بی مهری مسئولان واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان، نصرالله کمالیان بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: اعتبارات مصوب برای احداث دو کنارگذر دیگر جذب شده و در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس بیان کرد: به علت نداشتن نماینده در مجلس طی دو سال گذشته، احداث کمربندی برای شهرستان قوچان به رغم در نظرگرفتن اعتبار برای آن مورد بی مهری قرارگرفته و بنا بر مصوبه مذکور عادلانه عمل نشده و تمام اعتبارات به دو شهر دیگر تخصص یافته است.

کمالیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بزرگراه پرتردد آسیایی از داخل شهر قوچان می گذرد و علاوه بر اینکه اصولی نیست منجر به ایجاد ترافیک و جمع شدن آسفالت نیز می شود.