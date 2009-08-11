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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

کمالیان:

احداث کمربندی قوچان مورد بی مهری مسئولان واقع شده است

احداث کمربندی قوچان مورد بی مهری مسئولان واقع شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس گفت: احداث سه کنار گذر در سفر اول استانی هیئت دولت به خراسان رضوی به تصویب رسیده که تنها کنارگذر شهرستان قوچان مورد بی مهری واقع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان، نصرالله کمالیان بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: اعتبارات مصوب برای احداث دو کنارگذر دیگر جذب شده و در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس بیان کرد: به علت نداشتن نماینده در مجلس طی دو سال گذشته، احداث کمربندی برای شهرستان قوچان به رغم در نظرگرفتن اعتبار برای آن مورد بی مهری قرارگرفته و بنا بر مصوبه مذکور عادلانه عمل نشده و تمام اعتبارات به دو شهر دیگر تخصص یافته است.

کمالیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بزرگراه پرتردد آسیایی از داخل شهر قوچان می گذرد و علاوه بر اینکه اصولی نیست منجر به ایجاد ترافیک و جمع شدن آسفالت نیز می شود.

 

کد مطلب 927939

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