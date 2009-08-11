فرهنگ استفاده از اتوبوس در بوشهر نهادینه نشده است

نعمت الله شیخ سقا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: برای اعتماد سازی و ارتقاء سطح فرهنگی مردم در استفاده از اتوبوس باید ضمن کارشناسی و پخش مسیرها، زمان سفر و در نتیجه کوتاه کردن زمان انتظار را کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: باید اتوبوس هایی که در مسیرهای مختلف شهر بوشهر در حال تردد هستند از وسایل سردکننده مطلوب برخوردار باشند.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری بوشهر، مشخص بودن ساعات ورود و خروج اتوبوس به ایستگاه ها در جلب اعتماد مردم را بسیار موثر عنوان کرد و گفت: اگر این اطمینان در مردم و به خصوص کارمندان ایجاد شود که اتوبوس ها به موقع و در زمان مقرر در ایستگاه ها حضور دارند دیگر کسی از خودروهای شخصی برای رفتن به محل کار استفاده نخواهد کرد.

شیخ سقا با اشاره به لزوم مکانیزه شدن تمامی ایستگاه های بوشهر، افزود: تاکنون چند ایستگاه اتوبوس در شهر بوشهر از وسایل سردکننده و سایر تجهیزات مناسب برخوردار شده و درصدد هستیم در صورت تامین منابع مالی سایر ایستگاه های بوشهر را نیز به سیستمهای خنک کننده مجهز کنیم.

وی با بیان انتظار دولت از بخش خصوصی جهت مشارکت در جابجایی مسافران درون شهری گفت: طبق اصل 44 باید از بخش خصوصی در سازمان اتوبوس رانی و سرویس دهی به شهروندان استفاده شود اما به دلیل طولانی بودن خطوط شهر بوشهر این بخش تمایل چندانی به سرمایه گذاری ندارد.

شیخ سقا اضافه کرد: باید با آسیب شناسی چرایی عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حمل و نقل درون شهری به خصوص اتوبوس رانی بوشهر بررسی و موانع موجود را برطرف کرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری بوشهر با بیان اینکه هم اکنون مکانیزه شدن برخی ایستگاه های شهر بوشهر توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، تصریح کرد: باید زمینه را طوری فراهم کنیم تا بخش خصوصی در تمامی زمینه ها با سازمان مشارکت کند.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری بوشهر در خصوص تعداد اتوبوس های فعال مجهز به سیستم های خنک کننده در شهر بوشهر نیز گفت: هم اکنون از تعداد 84 اتوبوس فعال در شهر بوشهر تعداد 52 دستگاه مجهز به سیستم خنک کننده می باشند.