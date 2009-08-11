نمایشگاه آثار خوشنویسی "شاگردی از مکتب اصفهان" برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این نمایشگاه با ارائه 110 اثر برگزیده از فعالیتهای مستمر این هنرمند در عرصه خوشنویسی با موضوع آیاتی از قرآن کریم، روایات، احادیث علوی و اشعار بزرگان ادب پارسی در قالب نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و سیاه مشق از تاریخ 17 تا 22 مردادماه جریان دارد.

این نمایشگاه با عنوان شاگردی از مکتب اصفهان در سراسر ایران به صورت دوره ای برگزار می شود و با رونمایی کتاب "سیر تحول نستعلیق از صفویه تا معاصر" به قلم این هنرمند در اسفند ماه سال جاری در اصفهان به پایان می رسد.

مصطفی رضایی آدریانی در عرصه خوشنویسی موفق به کسب درجه ممتاز از نمایشگاه های متعدد شده و تاکنون چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در اصفهان برگزار کرده است.

وی در این زمینه از محضر اساتیدی چون امیدخانی، خروش، فضائلی استفاده کرده و همچنین در کارنامه وی کتابت چند مجموعه نیز دیده می شود.

همچنین نمایشگاهی از آثار طنز گرافیک محمدرضا بابایی هنرمند عرصه کاریکاتور در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری زنجان برگزار می شود.

این نمایشگاه با هدف حمایت از بیماران خاص برای اولین بار در زنجان با ارائه 50 اثر با مضمون طنز از تاریخ 21 تا 29 مردادماه از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 20 عصر برگزار می شود و مراسم اختتامیه این نمایشگاه نیز عصر چهارشنبه 29 مردادماه صورت می گیرد.

این کاریکاتوریست، نقاش و گرافیست متولد سال 58 شهر رشت، کارشناس معماری و کارشناس ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه هنر و معماری تهران بوده و تاکنون در بسیاری از نمایشگاه ها و جشنواره های ملی و بین المللی حضور داشته است و همچنین وی در سال 2009 مدال افتخار و تندیس برنزی شایسته جشنواره جیازینگ چین را کسب کرد.