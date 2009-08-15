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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

برای آموزش نظامیان این کشور ؛

نخستین گروه از تفنگداران دریایی آمریکا امروز وارد گرجستان می شوند

نخستین گروه از تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده برای آموزش نیروهای گرجستانی عازم افغانستان امروز وارد این کشور خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایتارتاس از تفلیس، سفارت آمریکا در تفلیس گفت که نخستین گروه از تفنگداران آمریکایی برای آموزش نیروهای گرجستانی که برای کمک به نیروهای ائتلاف عازم افغانستان می شوند وارد این کشور شدند.

بهار آینده گردان گرجستانی در افغانستان استقرار پیدا خواهد کرد و این مسئله باعث شده تا نیروهای ایالات متحده بمنظور آموزش آنها وارد این کشور شوند.

برنامه های آموزشی بر مهارتهای لازم نیروها بمنظور عملیات در افغانستان متمرکز خواهد شد.

سفارت آمریکا بدون اشاره به تعداد تفنگداران نیروی دریایی گفت: این برنامه از اول سپتامبر بدون دادن اسلحه به نیروهای تحت تعلیم صورت می گیرد.

کد مطلب 927943

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