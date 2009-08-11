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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

جشنواره سراسری مجسمه های شنی در بابلسر آغاز شد

جشنواره سراسری مجسمه های شنی در بابلسر آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: با حضور هنرمندان مجسمه ساز کشور، پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی در ساحل بابلسر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، تعداد 15 اثر از میان 314 آثار ارسالی به دبیرخانه پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی در پارکینگ صفر شهرستان ساحلی بابلسر برای خلق آثار به رقابت می پردازند.

مدیر اجرایی پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی گفت: از میان 15 اثر منتخب چهار اثر مربوط به دفاع مقدس و 11اثر دیگر شامل موضوعات آزاد است.

محمدرضا مسلمی افزود: همچنین تعداد شش گروه در بخش جنبی آموزشگاهی به خلق آثار می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: آثار دلفینها، پازل، برنزه، صیدماهی، اسبها، اسب وآدم، شیردریایی، آهو، طوفان در بخش آزاد و نیز نامه به آسمان، آزادی، مقاومت و ققنوس در بخش دفاع مقدس از عناوین آثار مجسمه های شنی است.

پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی تا بیست و دوم مردادماه ادامه دارد.

کد مطلب 927953

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