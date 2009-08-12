استفاده از شبکه ای از روباتها به منظور مطالعه فعالیتهای آتشفشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دسته ای از عنکبوتهای روباتیک و حسگر را به عنوان اولین شبکه از حسگرهای آتشفشانی در کوه آتشفشانی سنت هلن نصب کردند.

این سیستم نسبت به حسگرهای رایجی که در آتشفشانها به راحتی دچار اختلال می شوند از مقاومت بالاتر و شیوه نصب راحت تری برخوردارند. 15 روبات در این سیستم حسگر با کمک هلیکوپتر در نقاطی تعیین شده درون حفره ها و دیواره کوه آتشفشانی سنت هلن قرار گرفتند.

هر یک از روباتها برای ردیابی زلزله به لرزه سنج، حسگر مادون قرمز برای ردیابی حرارت ناشی از انفجارهای آتشفشانی، حسگری برای ردیابی ابرها و سیستم جی پی اس مجهزند. این روباتها پس از قرار گیری بر روی زمین به یکدیگر اتصال یافته و شبکه ای مشابه شبکه اینترنت را به منظوئر انتقال اطلاعات تشکیل می دهند.

این روباتها بسیار انعطاف پذیر بوده و ساخت آنها هزینه کمی خواهد داشت انعطاف پذیری روباتها به اندازه ای است که می توان آنها را تقریبا در هر منطقه ای قرار داد. در عین حال به دلیل داشتن خاصیت خود ترمیمی در صورتی که یکی از روباتهای شبکه از کار بیافتد روباتی دیگر به سرعت جای آن را پر کرده و به ارسال اطلاعات ادامه می دهد.

اطلاعات جمع آوری شده توسط روباتها قبل از ارسال به پایگاه مرکزی توسط شبکه تحلیل شده و به روباتها این امکان را می دهد تا برآورد دقیقی از خطر احتمال انفجارهای آتشفشانی به دست آورند. در این صورت دانشمندان می توانند در دفاتر کار خود با اتصال به اینترنت وقایعی را که طی چند ثانیه گذشته در کوه سنت هلن رخ داده است را بررسی کنند.

این شبکه در عین حال اولین شبکه حسگر است که با ماهواره در ارتباط است. روباتهای این شبکه می توانند با ارتباط با ماهواره دستور ثبت تصویر از منطقه ای تعیین شده را صادر کنند. بر اساس گزارش نیوساینتیست، دانشمندان معتقدند چنین شبکه های خودکار، خود ترمیم و قابل کنترل از راه دور در آینده می توانند برای انجام مطالعات بر روی سیاره ها و کرات دیگر بسیار سودمند باشند.