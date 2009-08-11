بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندانها است / تخلف ماموران پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضائی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در خصوص قانونی بودن بازداشتگاه هایی که بازداشت شدگان حوادث اخیر در آنها نگهداری شده اند، اظهار داشت: دادستان تهران که در جلسه کمیسیون حضور یافت، تاکید کرد: بازداشتگاه کهریزک تحت نظر سازمان زندان هاست و بازداشتگاه ها غیرقانونی نبوده است.

وی تصریح کرد: آنچه مهم است اینکه حقوق بازداشت شدگان باید رعایت شود. طبق بررسی های صورت گرفته نشان می دهد حقوق برخی متهمان در بازداشتگاه کهریزک رعایت نشده است که از جمله آن نداشتن جای مناسب بوده است.

رحیمی ادامه داد: تخلف دیگر این بازداشتگاه نحوه برخورد ماموران با بازداشت شدگان است که باید با همه متخلفان از بالاترین مقام تا مسئولان دیگر برخورد شود. وی تصریح کرد: اگر قرار باشد برخوردها در سطح افراد مجری باشد کفایت نمی کند و متخلف از مجازات معاف شده است در حالی که این تخلفات منتسب به نظام، قوه قضائیه و یا نیروی انتظامی می شود.

رحیمی با اعلام اینکه چند مامور در این قضایا مرتکب تخلف شده اند و نیروی انتظامی بی اطلاع از ماوقع بوده، را از سوی نیروی انتظامی پذیرفتنی ندانست و گفت: این ایراد به نیروی انتظامی وجود دارد و اگر هم مطلع بوده و اقدامی نکرده بازهم شریک جرم محسوب می شود.

سخنگوی کمیسیون قضائی حقوقی مجلس با اشاره به نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی در مورد تخلفات بازداشتگاه ها که سئوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: ما تمام تخلفات که در بازداشتگاه گفته می شود رخ داده است را بررسی می کنیم. البته آقای کروبی هم در نامه شان تاکید بر این اتفاقات نداشته اند و ما هم چنین اتفاقی را تایید نمی کنیم.

وی ادامه داد: همه بازداشتگاه ها بررسی می شود و ما هم پس از مرگ روح الامینی، کامرانی و جوادی نسبت به وقایع بازداشتگاه ها حساس شده ایم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در خصوص بازداشتگاه های غیرقانونی اطلاعاتی داریم که به نظر می رسد پس از قضیه بازداشتگاه کهریزک اگر چنین بازداشتگاه های غیرقانونی وجود داشته، جمع شده است.