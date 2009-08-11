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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۲۴

مدیریت شخصیت نیاز نوجوان امروز است

مدیریت شخصیت نیاز نوجوان امروز است

مشهد - خبرگزاری مهر: یک استاد حوزه و مربی تربیتی مسائل نوجوانان با بیان اینکه به اینکه نوجوانان مشکلات اجتماعی را به خوبی درک می کنند گفت: نوجوان امروز نیازمند مدیریت شخصیت است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام وحید مظاهری ظهر سه شنبه در چهارمین نشست از سلسله همایش های جوان ایرانی، جوان تمدن ساز، نوجوانی را مقطع تاثیر گذار و سکوی پرش بسیاری از بزرگان معرفی کرد و افزود: بسیاری از کسانی که در این دوران پشتوانه تربیتی مناسبی داشته اند، در 40 سالگی توانایی هدایت و مدیریت یک شهر را نیز دارند و برعکس افرادی که با سوء تربیت مواجه بوده اند در میانسالی نیز فاقد توانایی تصمیم گیری در حوزه مسائل شخصی خود هستند.

وی تصریح کرد: نوجوان نیازمند مدیریت شخصیت است چرا که تجربه کم و آگاهی محدودی نسبت به مسائل دارد و بنابراین باید در هنگام شکل گیری مسائل و مبانی، شخصیتیش مدیریت شود.

حجت الاسلام مظاهری با اشاره به اینکه نوجوانان مشکلات اجتماعی را به خوبی درک می کنند خاطر نشان کرد: نوجوان تفاوت های اجتماعی و طبقاتی را می فهمد و رنج می کشد بنابراین باید در رویارویی با بحرانهای اجتماعی در کنار نوجوان قرار گرفت و بهترین شیوه ها را برای نقش آفرینی او در حل آن مشکلات پیشنهاد کرد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که می توان به نوجوان و جوان آموخت تا در رفع مشکلات اجتماعی موثر باشد، کمک به نیازمندان و محرومان است به صورتی که بخش کوچکی از درآمد ماهیانه اش را به نیازمندان اختصاص دهد.

وی خاطر نشان کرد: تمام نیازهای نوجوانی و جوانی باید در حد متعادل رفع شود و پرداختن به یک نیاز و سرکوب یک نیاز دیگر باعث بروز بحران های رفتاری در افراد می شود.

کد مطلب 927960

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