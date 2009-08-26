حل مشکل وثیقه تعاونی های مسکن مهر

اسدالله عباسی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که اجرای بخشی از پروژه مسکن مهر توسط بخش تعاون تا چه حد روند اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 را در این بخش تحت تاثیر قرار داده است؟ گفت: در این رابطه سندی مبنی بر مختل شدن این دو برنامه و یا کند شدن روند اجرای هر یک وجود ندارد.

عضو هیئت بازرسی اتاق تعاون با رد این مساله که پروژه های مسکن مهر تا حدی روند توسعه بخش تعاون را با کندی مواجه کرد، اظهار داشت: آن بخشی از کار مسکن مهر که مربوط به تعاونی ها بود دارای عملکرد قابل قبولی است.

عباسی کندی کار اجرای پروژه های مسکن مهر را بیشتر مربوط به تسهیلات بانکی و تامین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی دانست و افزود: موانعی در بخش اعتبارات بوده که با هماهنگی های بعمل آمده با شبکه بانکی قرار شد این مشکلات حل شود.

به گفته وی تصمیماتی اتخاذ شده است تا مشکلات مربوط به وثایق و کمبودهای اعتباراتی در تعاونی های مسکن تازه شکل گرفته مرتفع شود.

به گزارش مهر، بخش تعاون با تشکیل حدود 10 هزار تعاونی مسکن و ثبت نام از 4 میلیون نفر متقاضی شرکت در طرح مسکن مهر، کار را تا مرحله ثبت نام، شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به وزارت مسکن انجام داده است.

طی سال گذشته سیستم بانکی کشور با توجه به اینکه توسط دولت و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به تعاونی های مسکن مهر، دستوراتی صادر شده بود ولی متاسفانه رقمی به اتحادیه ها و تعاونی های مسکن مهر پرداخت نشد که این مساله با اعتراضاتی از سوی مردم همراه بوده است.

دولت در سالجاری برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی و جبران عقب ماندگی ساخت پروژه ها در جلسات شورای عالی مسکن تصمیم به تجمیع اعتبارت و تسهیلات در یک بانک گرفته است.

بدین ترتیب بانک مسکن به عنوان یکی از بانکهای دولتی برای این کار از سوی شورای عالی مسکن انتخاب و قرار شد اعتبار3 هزار و 500 میلیارد تومانی به تعاونی های مسکن مهر تزریق شود.