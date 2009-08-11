جام تنیس "مرحوم داراب" در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان ظهر سه شنبه در جلسه هیئت های تنیس شهرستان های استان در ساری افزود: یکدوره مسابقه تنیس با حضور برترین های کشور در ساری برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: این دوره از رقابت ها برای اولین بار با نام جام تنیس زنده یاد مرحوم داراب و بزرگان تنیس ایران در ساری برگزار خواهد شد.

حسین زادگان افزود: مرحوم داراب در ساخت و اهداء سالن های متعدد ورزشی و آموزشی خدمات شایان توجه ای به مردم و مسئولین مرکز استان داشته بنابراین ارج نهادن از مقام والای عزیزان بر ورزشکاران واجب است.

وی اظهار داشت: این رقابت ها با همکاری فدراسیون تنیس روی میز، اداره کل تربیت بدنی و تربیت بدنی ساری و هیئت تنیس استان و شهرستان برگزار می شود.

رئیس هیئت تنیس مازندران تصریح کرد: اولین دوره این مسابقات 23 مرداد ماه با شرکت ورزشکاران برتر این رشته از کشور در مجتمع ورزشی داراب ساری برگزار می شود.