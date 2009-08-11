  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۱۸

جام تنیس "مرحوم داراب" در مازندران برگزار می شود

جام تنیس "مرحوم داراب" در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تنیس مازندران گفت: به پاس ارج نهادن به خدمات مرحوم داراب و با حضور برترینهای تنیس کشور جام تنیس مرحوم داراب در ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان ظهر سه شنبه در جلسه هیئت های تنیس شهرستان های استان در ساری افزود: یکدوره مسابقه تنیس با حضور برترین های کشور در ساری برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: این دوره از رقابت ها برای اولین بار با نام جام تنیس زنده یاد مرحوم داراب و بزرگان تنیس ایران در ساری برگزار خواهد شد.

حسین زادگان افزود: مرحوم داراب در ساخت و اهداء سالن های متعدد ورزشی و آموزشی خدمات شایان توجه ای به مردم و مسئولین مرکز استان داشته بنابراین ارج نهادن از مقام والای عزیزان بر ورزشکاران واجب است.

وی اظهار داشت: این رقابت ها با همکاری فدراسیون تنیس روی میز، اداره کل تربیت بدنی و تربیت بدنی ساری و هیئت تنیس استان و شهرستان برگزار می شود.

رئیس هیئت تنیس مازندران تصریح کرد: اولین دوره این مسابقات 23 مرداد ماه با شرکت ورزشکاران برتر این رشته از کشور در مجتمع ورزشی داراب ساری برگزار می شود.

کد مطلب 927967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها