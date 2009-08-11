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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

آموزشکده فنی کرج تنها مرکز آموزش عالی فنی شهرستانهای تهران

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج گفت: این آموزشکده تنها آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرستانهای تهران است.

مهندس عاطفه رنجبر ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در کرج اظهار داشت: در کل کشور 71 آموزشکده فنی و حرفه ای وجود دارد که از این تعداد پنج مرکز در تهران و یک مرکز در کرج به عنوان تنها مرکز شهرستانهای استان تهران وجود دارد.

وی افزود: در این مرکز بیش از دو هزار دانشجو در رشته های گرافیک، صنایع دستی، معماری، کامپیوتر، حسابداری، طراحی دوخت، طراحی فرش، نقاشی و ... مشغول به تحصیل هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هدف از فلسفه تشکیل آموزشکده های فنی و حرفه ای تربیت تکنسینهای فنی است.

وی کمبود اعتبار، استاندارد نبودن کارگاهها و کمبود مدرس متخصص در برخی رشته های فنی را از جمله مشکلات این آموزشکده برشمرد.

رنجبر یادآور شد: دانشجویان این مرکز تاکنون در مسابقات کشوری رشته های هنری و فنی حائز رتبه های برتر شده اند.

وی همچنین برگزاری نمایشگاه لباس اسلامی را از برنامه های آینده این آموزشکده برشمرد.

کد مطلب 927968

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