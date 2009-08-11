به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا جلالی‌فراهانی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد اسناد مربوط به مکاتباتی است که ادارات و نهادهای مختلف در زمان جنگ تحمیلی انجام داده ‌اند.

وی همچنین از ثبت و ضبط وصیت‌ نامه نیمی از شهدای شش هزار و 200 نفری استان خبر داد و اظهار داشت: تعدادی از نامه‌های رزمندگان دفاع مقدس که با یکدیگر و خانواده‌های خود رد و بدل می‌ کردند با حذف مطالب محرمانه نیز جمع‌آوری شده است.

جلالی‌فراهانی از احداث موزه دفاع مقدس استان مرکزی در اراک در زمینی به مساحت هشت هزار و 500 مترمربع زیربنا خبر داد و اضافه کرد: فاز اول این مجموع هم ‌اکنون در حال احداث است که امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره ‌برداری برسد.

وی بیان کرد: کار ساخت فازهای 2 و 3 این موزه نیز آغاز شده که پیش‌ بینی می‌شود تا پایان سال 90 این موزه به طور کامل به بهره ‌برداری برسد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی با اشاره به وجود هنرمندان با استعداد در استان اظهار داشت: آماده ایم در زمینه دفاع مقدس با هنرمندان تعامل داشته باشیم که در همین راستا سومین جشنواره فیلم دفاع مقدس استان مرکزی امسال برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره شعر استانی دفاع مقدس یادآور شد: این جشنواره 19 مهرماه برگزار خواهد شد که در پایان نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری انتخاب خواهند شد.