پاسخ سازمان تربیت بدنی به بیانیه اتحادیه فوتبال در مورد درودگر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی سازمان تربیت بدنی که به گروه ورزشی خبرگزاری مهر ارسال شده آمده است: پیرو درج خبری در آن خبرگزاری پیرامون " اعلام نگرانی از تصمیم علی آبادی" متن ذیل به عنوان جوابیه و به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می شود. خواهشمند است در بخش ورزشی خبرگزاری منتشر شود.

1- برخلاف آنچه در اطلاعیه اتحادیه فوتبال آمده است، شکایت مطرح شده ارتباطی به آقای مهندس علی آبادی ندارد و معاونت حقوقی سازمان تربیت بدنی در پی اظهارات آقای درودگر که حاوی عبارات توهین آمیز بود، شکایتی را تسلیم مراجع قضایی نمود. لذا مطرح کردن موضوع " شکایت علی آبادی از درودگر" شیطنتی است که احتمالا جهت بزرگ جلوه دادن این شخص انجام می شود.

2- سازمان تربیت بدنی و آقای مهندس علی آبادی همواره از نقد سازنده و دلسوزانه استقبال می نماید و تحمل و مدارای انجام شده با رسانه های مخالف که بارها از سوی همین رسانه ها به آن اذعان شده دلیلی بر این مدعاست. اما قطعا بر اساس قانون هیچ کس مجوزی برای توهین به افراد ندارد. متاسفانه در اطلاعیه اتحادیه فوتبال با سوء استفاده از مقدسات و حتی کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تلاش شد ه است به دروغ سخنان نامبرده که حاوی توهین می باشد به عنوان نقد سالم معرفی شود. استفاده از کلماتی چون " کینه جو" و امثال آن برای یکی از مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی "نقد" نیست. دقیقا توهین است و قطعا اگر غیر از این باشد دادگاه در این باره اظهار نظر خواهد کرد.

3- جای بسی تعجب است که درباره یک موضوع شخصی، اتحادیه فوتبال به عنوان یک مجموعه حقوقی اطلاعیه صادر می کند. از آقای صادق درودگر به عنوان شخصیتی حقیقی شکایت شده است و به نظر می رسد یا این اطلاعیه از سوی خود نامبرده صادر شده و اگر با اطلاع همه مسئولان اتحادیه فوتبال صادر شده قطعا کاری تبلیغاتی و جهت تخریب مسئولان سازمان تربیت بدنی بوده است. لذا امیدواریم مسئولان این اتحادیه در این باره تجدید نظر نمایند.

4- آقای درودگر و دوستان وی در طی سالهای گذشته توهین های فراوانی به مسئولان سازمان تربیت بدنی و جناب آقای مهندس علی آبادی روا داشته اند که همه آنها با سعه صدر و تحمل نادیده انگاشته شده است و طرح این شکایت از سوی معاونت حقوقی سازمان نیز جهت دفاع از حقوق خانواده ورزش بوده است و گرنه مطالب انتقادی بسیاری در رسانه ها بوده که مورد استفاده سازمان قرار گرفته است. امیدواریم همه دوستان در اقدامات خود خداوند را ناظر اعمال و رفتارشان بدانند.»