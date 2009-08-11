بهانه تراشی رژیم اسرائیل برای تجاوزی دیگر به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینتر پرس سرویس، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اسرائیل روز گذشته در سخنانی جنگ طلبانه به دولت لبنان هشدار داد که درصورت هرگونه حمله به نظامیان رژیم اشغالگر مسئول خواهد بود.

بنا بر این گزارش، جنگ لفظی میان اسرائیل با لبنان پس از اظهارات هفته گذشته ایهود باراک وزیر جنگ این رژیم اوج گرفت.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هفته گذشته در تداوم تهدیدات خود از هدف قرار دادن تاسیسات زیر بنایی و موسسات دولتی لبنان در صورت وقوع جنگ جدید با این کشور خبر داد.

وی افزود: در صورت وقوع این جنگ، دیگر همچون جنگ 33 روزه در جولای 2006 از نمایش قدرت و توانمندی هایمان خودداری نمی کنیم.

در همین حال در اواسط ماه جولای در پی انفجار انبارهای موشک و راکت تنش ها در مرزهای شمالی سرزمین های اشغالی به اوج خود رسیده است.

طبق گزارش نیروهای امنیتی رژیم اسرائیل و سازمان ملل هم اکنون قوای نظامی و سیاسی حزب الله در مقایسه با جنگ 2006 تقویت شده است.

همچنین روزنامه تایمز چاپ لندن چهارشنبه گذشته ادعا کرد که مبارزان حزب الله 40 هزار فروند موشک را در نزدیک مرزهای فلسطین اشغالی انبار کردند و آموزش استفاده از این موشک ها را به اعضای مبارز خود می دهند تا در صورت لزوم به تل آویو حمله کنند.

خاطر نشان می شود رژیم اشغالگر قدس که از روز 21 تیر1385 (12 جولای 2006) به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط مبارزان لبنانی، از زمین و هوا و دریا، مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی لبنان را آماج حملات قرار داد، تمام توان خود را به کار گرفته بود تا با حمایتهای همه جانبه آمریکا، علاوه بر گرفتن انتقام شکست سال 2000(عملیات آزادی جنوب به استثنای مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا) ریشه مقاومت را در لبنان بخشکاند، اما محاسبات این رژیم و حامیانش کاملا غلط از آب درآمد و آنها در نهایت شکست ذلت باری در 14 آگوست 2006(23 مرداد 85) متحمل شدند.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چندی پیش به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود در صورت تجاوز جدید به لبنان، باید جنگ 33 روزه جولای 2006 را در مقایسه با پاسخ حزب الله به تجاوز، به مثابه یک زنگ تفریح فرض کنند.