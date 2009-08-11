به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی بعد از ظهر سه شنبه در جمع زنان سرپرست خانوار استان زنجان افزود: با انعقاد تفاهم‌نامه آموزشی با سازمان جهاد کشاورزی از این پس زنان سرپرست خانوار می‌توانند دوره‌های آموزشی متناسب با شهرستان محل اقامت خود را در مراکز خدمات جهاد کشاورزی سپری کنند.

وی ادامه داد: فرآوری زیتون، پرورش کرم ابریشم، پرورش قارچ خوراکی، پرورش مرغ تخمگذار، کشت گل‌های پیازی، سبزی‌کاری و گل کاری، پرورش زنبور عسل و کشت زعفران از دوره‌های آموزشی است که برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی زنجان افزود: برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای مناسب و به موقع دوره‌های آموزشی، تأمین و هماهنگی مدرس، تأمین فضای آموزشی، وسایل آموزشی، تدوین سرفصل‌های آموزشی، صدور گواهینامه، انتشار فراخوان و دعوت از فراگیران و ارایه تسهیلات اشتغال‌زایی برای فراگیران دوره‌ها پس از گذراندن دوره آموززش مهارت‌ها، از جمله تعهدات جهاد کشاورزی و سازمان بهزیستی استان زنجان در این تفاهم‌نامه است.