سالاری و شجاعی فر چهارم و دوازدهم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های شنا ششمین دوره مسابقات شنا و شیرجه رده‌های سنی و عموم آسیا که با رقابت 22 کشور آسیایی در مرکز بین المللی شنا "تاتسومی" شهر توکیو جریان دارد، امروز سامان سالاری و امیرمحمد شجاعی‌فر در مواد 800 متر آزاد و 200 متر قورباغه با حریفان آسیایی خود به رقابت پرداختند.

در مسابقات ماده 800 متر آزاد رده سنی عموم سامان سالاری با حدنصاب 9 دقیقه و 77 صدم ثانیه به مقام چهارم دست یافت. در این ماده شناگرانی از چین تایپه، مالزی و اندونزی اول تا سوم شدند. همچنین در ماده 200 متر قورباغه رده سنی 17-15 سال امیرمحمد شجاعی‌فر با ثبت زمان 98/38/2 دقیقه دوازدهم شد. در این ماده شناگران ژاپن اول و دوم شدند و شناگری از هنگ کنگ به مقام سوم دست یافت.

فردا و در چهارمین روز رقابت‌های شنا رده‌های سنی عموم آسیا امیر محمد شجاعی‌فر در ماده 50 متر قورباغه رده سنی 17-15 سال با حریفان آسیایی خود به رقابت خواهد پرداخت.