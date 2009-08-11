اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این اتحادیه در راستای سیاستهای وزارت بازرگانی مبنی بر واگذاری امور اجرایی اصناف به اتحادیه ها و به منظور مشارکت فعال تر اتحادیه های صنفی بافندگان فرش در استانها با برگزاری انتخاباتی جهت تعیین هیئت مدیره تشکیل می شود.

در انتخابات این اتحادیه که صبح روز یکشنبه 25 مردادماه در محل موزه فرش ایران برگزار می شود، 29 نماینده از اعضای اتحادیه های استانی از11 استان کشور نامزد شده اند که از آن میان 7 نفر به عنوان اعضای اصلی اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و بافندگان فرش کشور انتخاب می شوند.

اتحادیه های صنفی تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف در 28 استان کشور تشکیل شده و صدور بیش از 370 هزار کارت شناسایی قالیبافی و نزدیک به 50 هزار پروانه کسب فرش دستباف از جمله اقدامات این اتحادیه ها بوده است.